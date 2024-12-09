Азербайджан вошел в Топ-11 Мирового тура дзюдо

После турнира "Большой шлем" в Токио обновилась статистика выступлений команд в Мировом туре дзюдо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан в текущем сезоне занял 11-е место. На счету наших спортсменов 4 золотые, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей, завоеванных на соревнованиях "Большого шлема" и Гран-При, которые составляют Мировой тур.

Несмотря на пропуск турнира в Японии, в последний раз команда принимала участие в "Большом шлеме" в октябре в Абу-Даби. Этот турнир принес Азербайджану четыре медали: золото завоевал Зелим Цкаев (81 кг), серебро - Ушанги Кокаури (+100 кг), а бронзы достались Мураду Фатиеву (90 кг) и Ачелье Топрак (57 кг).

По итогам сезона Азербайджан опередил такие страны, как Хорватия, Казахстан, Испания, Бразилия, Южная Корея и Венгрия.

Самым успешным для команды стал домашний турнир "Большой шлем", на котором Азербайджан занял первое место в общем зачете. Победы одержали Хидаят Гейдаров (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг). Серебро завоевали Омар Раджабли (81 кг) и Джамал Гамзатханов (+100 кг), а бронзовые медали достались Балабею Агаеву (60 кг), Яшару Наджафову (66 кг) и Вугару Талыбову (90 кг).

На первом месте в Мировом туре расположилась Япония, которая лидировала ещё до турнира в Токио. Японцы выиграли 13 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых медалей на домашнем турнире, что позволило им уверенно победить. В общей сложности Япония завоевала 34 золотые, 18 серебряных и 42 бронзовые награды.

Второе место в таблице заняла Франция (19-15-20), а тройку замкнули нейтральные атлеты (14-9-20).