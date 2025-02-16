В Шотландии шахматным турниром почтили память Вугара Гашимова

Азербайджанское общество университета Абердина (Шотландия) при финансовой поддержке недавно созданного Культурного центра BA организовало шахматный турнир, посвященный памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Day.Az, турнир объединил шахматных энтузиастов разных национальностей и культур.

В напряженной и увлекательной борьбе победу одержал азербайджанец Нихад Абдуллазаде, проживающий в Шотландии. Второе место занял студент из Азербайджана Шахин Гулиев, а третье - член шахматного клуба Bridge Лукас Альварес.

По завершении турнира победителям вручили денежные призы, а всем участникам - сертификаты.