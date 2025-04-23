Врачи перечислили рекомендации для продления молодости мужчин

Фитнес-тренер Илья Алехин назвал правила для продления молодости мужчинам.

Как передает Day.Az, его слова приводит Men Today.

Алехин заявил, что после 30 лет главным в тренировке становится разминка. Кроме того, перед началом занятий стоит включить работу с массажным роллом. Для того, чтобы не перегружать спину, следует сфокусироваться на выносливости и балансе и не перегружать себя работой с большим весом.

После 40 лет эксперт рекомендовал строить тренировку на основе сложных движений. По его мнению, следует объединять упражнения на верхнюю и нижнюю части тела в суперсеты с полным восстановлением после каждого. Также стоит заняться йогой, потому что в этом возрасте гибкость тела существенно снижается.