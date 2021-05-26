Улицы курортов оцеплены, туризм отменен: во Вьетнаме произошла сильная вспышка вируса

Долгое время Вьетнам держал оборону от коронавируса, оставаясь оазисом, где почти не было заболевших этой болезнью. Однако всё внезапно изменилось: в настоящее время во Вьетнаме наблюдается рекордный рост числа новых случаев заболевания Covid-19. Из-за этого власти начали блокировать целые улицы, закрывать организации и фактически остановили туризм, лишь бы остановить распространение заразы, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Напомним, что в 2020 году страна заслужила похвалу общественности и ВОЗ за свою быструю реакцию на коронавирус, благодаря которой число случаев заболевания оставалось относительно низким по сравнению с другими странами. Всего Вьетнам сообщил о чуть более 5'400 случаях заболевания ковидом, но более 1'000 из этих них были зарегистрированы в течение лишь одной прошлой недели. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса. А показатель удельного числа вновь заболевших в активной фазе, который измеряется по отношению к 100 тысячам населения, достиг 149, хотя ещё пару недель назад он был на рекордно низком уровне в 8 случаев на 100'000 человек. Таким образом, Вьетнам, планировавший постепенное открытие границ для возобновления международного туризма, вновь был вынужден скорректировать свои планы.

Как Вьетнам реагирует на вспышку болезни?

Многие из новых случаев заболевания ковидом во Вьетнаме регистрируются в северных и центральных провинциях. Строгие меры общественного здравоохранения были введены в столице Ханое, популярном туристическом городе Дананге и провинциях Бак-Джанг и Бак-Нинь. Точки сферы обслуживания и развлечений, такие как рестораны, бары, караоке-клубы и массажные салоны, теперь останутся закрытыми на неопределенный срок. Супермаркеты и аптеки по-прежнему открыты, а доставка продуктов питания и другие необходимые услуги остаются доступными, но власти просят местных жителей оставаться дома, чтобы сдержать всплеск инфекций.

Причину последней вспышки ковида власти видят в туристах, возвращающихся во Вьетнам с так называемым индийским штаммом вируса, а также в китайских мигрантах, въезжающих в страну без разрешительных документов. Вьетнам имеет протяженную сухопутную границу с Китаем на севере, и поддержание безопасности границ является постоянной проблемой для властей. Ранее на неделе пять китайских мигрантов были арестованы после того, как их поймали за незаконный въезд во Вьетнам, когда они прятались в ящиках в автобусе, следовавшем из Бак-Джанга на северо-востоке Вьетнама в Хошимин на юге. Поэтому Вьетнам в настоящее время усиливает пограничный контроль с соседями - Китаем, Лаосом и Камбоджой.

Кроме того, несмотря на закрытые границы для туристических поездок, Вьетнам принимает экспертов, дипломатов и других лиц, въезжающих с официальными целями. Теперь такие путешественники, прибывающие во Вьетнам, должны пройти карантин в течение 21 дня вместо 14, как было ранее. Кроме того, вьетнамские власти вводят более строгие наказания для людей, которые не соблюдают масочный режим в общественных местах или распространяют дезинформацию, связанную с нынешней вспышкой.

Улицы курорта оцеплены

В популярном туристическом городе Дананге власти оцепили улицы, где живут жители с подозрением на коронавирус, и проводят массовое тестирование жителей в зданиях, при этом всем приказано оставаться дома в течение трех недель - на период карантина.

Одна из жительниц Дананга, которая пожелала остаться неизвестной, рассказала местным СМИ, что ее улица была оцепили после того, как у соседки подтвердился положительный результат на COVID. "Прямо напротив моего дома обнаружили новый случая коронавируса, и теперь мы находимся в строгой изоляции", - заявила она. "Друзья приносили ей продукты и ставили их на стол на контрольно-пропускном пункте у входа в ее дом, так как ей не разрешалось его покидать. Все произошло так быстро, и большинство из нас не были готовы к такому", - пожаловалась она.