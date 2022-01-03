Как получить бесплатные напитки от бортпроводников в самолетах?

Претендовать на дополнительные бесплатные напитки в самолете могут только туристы, "которые признают существование" бортпроводниц. О том, что скрывается за этой фразой, стюардесса Шон Кэтлин подробно объяснила в соцсети Reddit, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По словам сотрудницы авиакомпании, путешественнику нужно быть хорошим пассажиром. "Одну элементарную фразу я люблю говорить людям: "Привет, у как настроение?" - это же так просто сказать. Поэтому, если вы признаете наше существование, т.е. будете замечать нас и будете вежливыми, клянусь Богом, вы будете для нас как Джордж Клуни", - рассказала эксперт, добавив, что лучше всего быть дружелюбными и уважительными к бортпроводникам.

Кроме того, стюардесса предложила дарить сотрудникам подарки, чтобы расположить их к себе. При этом презенты не должны быть дорогими. "Подарите им шоколад, конфеты. Всего несколько долларов - так вы скажете им спасибо. И я гарантирую, что вы получите бесплатные напитки. Сто процентов", - объяснила она.