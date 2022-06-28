В Таиланде ликуют из-за турпотока из Китая

Таиланд получил еще один импульс для своего туристического сектора и готов ликовать: Китай, который до пандемии давал самый большой турпоток, дал свое благословение на возобновление полетов между двумя азиатскими странами, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Постепенное снятие ограничений на Covid-19, отмена пропуска Thailand Pass в Таиланд и ослабление масочного режима - все это способствовало восстановлению туризма в королевстве, сообщили тайские СМИ. Глотком свежего воздуха для тайского туризма и экономики в целом станет прием китайских туристов.

Небольшой шаг уже сделан: Управление гражданской авиации Китая выдало разрешение на 2 рейса в неделю впервые с начала пандемии более 2 лет назад. Первые рейсы будут ограничены - будут доступны только для туристов, направляющихся в Таиланд с деловыми целями, и студентов. Однако Пекин обнадежил, что постепенно откроет больше международных рейсов для путешественников.

Управление гражданской авиации Таиланда объявило, что их перевозчики разделят между собой выполнение рейсов, за исключением тех, что направляются за отдыхающими в Пекин и Шанхай. Так, национальная компания Thai Airways International, региональная Thai Smile Airways, лоукостер Thai Lion Air и объединенная с малайзийским лоукостером Thai Air Asia подали заявки на полеты в Гуанчжоу - один из самых крупных городов Поднебесной. В то время как Thai VietJet, лоукостер и дочерняя компания вьетнамской авиакомпании VietJet Air, будет летать в Куньмин (юг Китая), а лоукостер Nok Air - в Наньнин (юг Китая).

Зампресс-секретаря правительства Трейсури Тайсаранакул заявила, что ослабление ограничений на поездки в Китай является хорошим знаком, т.к. ослабленные меры помогут восстановить туристический сектор и получить доход от возвращения китайских туристов. "Премьер-министр Прают Чан-оча был в восторге от решения CAAT возобновить полеты в Китай. Управление по туризму Таиланда готово приложить все усилия для продвижения туризма, и почти все строгие ограничения на въезд для иностранцев будут отменены в эту пятницу (1 июля)", - заявила представитель.