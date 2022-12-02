На курорты Египта пришла необычная зима: нехарактерный избытком солнечных дней декабрь ожидает туристов в этом году на курортах страны Пирамид, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По предварительным прогнозам синоптиков, сделанным в первый день зимы сезона 2022-23, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх так и не придёт привычная облачная погода, которая характерна для декабря, когда даже бывает дожди. Яркое солнце и возможность позагорать под безоблачным небом обещают туристам весь декабрь.

Погода, впрочем, особо жаркой не будет, хотя обещает быть вполне комфортной. Так, в Хургаде в ближайшее время около +24 градусов днём, ночью +18, к этому уровню погода и будет "тяготеть", держась на уровне +21-24 градуса практически весь месяц. Температура моря - пока на уровне воздуха +24-25.

В Шарм-эль-Шейхе даже чуть потеплее - пока температура держится у отметки +27 градусов, далее ожидается +24-25. Пасмурных дней также не ожидается.

Напомним, что туристов, довольных солнечной погодой, эксперты-климатологи пугают, что "непривычная" погода - это плохой знак грядущих изменений климата. Которые в не очень отдалённом будущем могут выгнать туристов с им привычных курортов.