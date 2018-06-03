История человека с зеленой кровью

3 июня 2018 00:40

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям историю одного человека, цвет крови которого был зеленым.

В 2007 году видавшим виды канадским хирургам пришлось пережить настоящий шок. Из пациента, которого они начали оперировать, вдруг потекла кровь... тёмно-зелёного цвета. Как у инопланетянина.

После анализа крови выяснилось, что этот больной страдает сульфогемоглобинемией - это заболевание возникает, когда атом серы присоединяется к гемоглобину, изменяя его структуру. При этом цвет крови тоже меняется. Это заболевание развилось у канадца из-за злоупотребления лекарством от мигрени - суматриптаном, в состав которого входят сульфаниламиды.

Пациенту рекомендовали воздержаться от приема этих таблеток, и через несколько недель его кровь опять стала красной.

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