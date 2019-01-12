Франсуа Олоне: жестокий пират, ставший "бичом испанцев"

Испанские моряки знали: если угодишь к нему в плен, пощады не будет. Поэтому с ним всегда сражались с особым остервенением. Но он побеждал снова и снова. Несколько раз он был на краю гибели, но умудрялся спастись. Речь - о Франсуа Олоне, флибустьере из Франции, державшем в страхе Карибское море.

Как передает Day.Az со ссылкой на mirtayn.ru, будущий пират родился в Ле-Сабль-д'Олон примерно в 1630 г. и звали его Жан-Давид. Но в честь места своего рождения он взял псевдоним "Олоне". В 20 лет Олоне сумел стать солдатом Вест-Индийской компании, после оказался на Эспаньоле в обществе французских буканьеров. И, конечно, вскоре сам стал промышлять разбойными нападениями в Сан-Доминго.

В середине XVII в. между Францией и Испанией шла затяжная и ожесточенная война. И Олоне понял, что боевые действия - его призвание. Он очень выделялся среди "коллег", поэтому его вскоре приметил сам губернатор Тортуги. Лидер пиратского движения смекнул, что из француза получится хороший капитан, который будет приносить доход. Олоне выделили корабль и команду. Этим шансом пират воспользовался по полной программе.

Жесткость и хладнокровие капитана внушали суеверный страх не только противникам, но и его же собственной команде. Все знали: Олоне церемониться не будет, сразу отправит на тот свет. Особой ненавистью француз пылал к испанцам. Он не щадил никого и запрещал свой команде брать пленников. Испанские моряки знали, что встреча с Олоне закончится мучительной смертью, поэтому сражались до последнего. Уж лучше было погибнуть в бою, чем от мучительных и долгих пыток пирата.

В те времена вице-королем Новой Испании был Хуан де Лейва де ла Серда, очень щепетильно относящийся к вопросам безопасности. Поэтому во времена его правления испанские торговые суда никогда не выходили в море поодиночке. Их всегда сопровождали военные корабли.

Эта инициатива появилась не на пустом месте, вице-король таким образом пытался справиться с пиратами. Ведь однажды к нему доставили израненного солдата, лишенного пальцев и глаза. Того несчастного пощадили с одной целью - он должен был передать королю письмо. Оказалось, автор послания - некий Франсуа Олоне. Хуан де Лейва де ла Серда прочитал: "Я буду убивать испанцев как собак. Однажды я доберусь до тебя и отрежу твою голову".

Почему Олоне так люто ненавидел испанцев, непонятно. Но факт остается фактом, их он не щадил, несмотря даже на некие финансовые обязанности. Ведь капитан пиратского судна должен был отдавать часть добычи своим "начальникам". А пленники играли роль товара, который не составляло труда продать. Точнее, потребовать за них солидный выкуп. Но Олоне был единственным в то время корсаром, который принципиально убивал всех. Причем захваченных в плен моряков он, чаще всего, обезглавливал собственноручно. В живых оставляли лишь одного, чтобы он рассказал о жутком французе.

А ведь первое задание Олоне едва не стало для него и последним. В начале 60-х гг. он отважился на захват богатого города Кампече, который находился на Юкатане. Этот населенный пункт очень хорошо охранялся. Правда, пирата это особенно не волновало - он был уверен в собственной победе. Но свои коррективы внесла погода: сначала корабль пирата угодил в мощный шторм, а в довершении неприятностей не сумел увернуться от встречи с рифами. У капитана и команды оставался лишь один выход - высадиться на берег и принять бой. Численный перевес был на стороне испанцев. Пара сотен пиратов во главе с Олоне приняли, как тогда казалось, свой последний бой. Из французов никто не уцелел... кроме Франсуа. Когда стало понятно, что победить не удастся, он с ног до головы перепачкался чужой кровью и спрятался среди многочисленных трупов.

В честь знаковой победы над пиратами губернатор Кампече приказал развесить тела погибших французов вдоль берега. Но поскольку трупов было слишком много, процесс вывешивания занял несколько дней. Все это время Олоне приходилось прикидываться мертвым. Но все же спустя пару дней он сумел сбежать.

Но уйти просто так Франсуа не мог. Он хотел жестоко отомстить своим обидчикам. Поэтому сумел подбить рабов на побег, затем поджог склад с оружием и умудрился угнать рыбацкое судно. Вместе с ним на Тортугу отправились и несколько рабов. О том, что случилось у стен Кампече, жители острова, конечно, знали. Поэтому никто не ожидал увидеть Олоне живым. Благодаря этому невероятному спасению за французом закрепилась репутация везучего капитана.

Вообще, за первые четыре года пиратской карьеры Олоне потерял три корабля и почти всю команду. Поэтому в дальнейшем француз выбирал небольшие судна, а численность его команды не превышала 30 человек. И это сработало.

В 1663 г. Олоне неожиданно "вынырнул" у Кубы. По реке Эстера он с командой добрался до населенного пункта Ла-Вилья-де-Лос-Кайос. Жители этого города являлись главными поставщиками кожи, табака и рыбы для столицы острова. Олоне приказал захватывать лодки вместе с грузом, а несчастных моряков убивать на месте. Когда губернатор Гаваны узнал о злодеяниях французов, он отправил для освобождения города военный корабль. Солдатам он приказал убить всех пиратов, оставив в живых только вожака. Для него готовилась особая казнь.

Но застать Олоне врасплох не получилось. Французы атаковали корабль, как только он вошел в реку. Испанцы, не ожидавшие атаки, попрятались в трюме; выбраться можно было только через люк. Загнав себя в ловушку, испанцы еще не подозревали, что имеют дело с "тем самым французом". Олоне, встав у люка, приказал солдатам по одному выходить из трюма. В случае отказа пират пригрозил взорвать судно.

Выбора не оставалось. По одному они выбирались из трюма, где их тут же обезглавливал лично Олоне. В живых оставили лишь одного. Ему вручили письмо для губернатора Гаваны и отпустили. Понимая, что во второй раз так легко победить не удастся, Олоне приказал своим людям покинуть остров. Но предварительно французы подожгли сельву.

Из-за своей необычайной жестокости французы называли своего соотечественника "Бичом испанцев". Сами же испанцы именовали Олоне "sangriento" - "кровавый". А после того, как пират совершил налет на Маракайбо и Гибралтар, его именем стали пугать детей, представляя Олоне исчадием ада на земле. Именно такой репутацией и желал обзавестись француз.

Атака на Маракайбо и Гибралтар стала пиком пиратской карьеры Олоне. Первым в его списке значился город Маракайбо. Пират вместе со своими людьми разбил лагерь на берегу одноименного озера. После чего применил свою излюбленную практику - захватывал все корабли, идущие в город или из него.

Пленных не брали, людей подвергали пыткам, пытаясь выведать у них ценную информацию. Например, численность гарнизона. Один пленник не выдержал, рассказав, что город практически без охраны. Олоне решил не терять времени и приказал атаковать Маракайбо.

Причем атака пошла не с воды, а с суши: Олоне высадился на берегу и, пройдя через джунгли, ночью напал на город. К счастью, большая часть населения к тому времени уже успела перебраться в Гибралтар, расположенный неподалеку. Добыча оказалась не такой крупной, как рассчитывал француз. Поэтому он решил не останавливаться на одном Маракайбо - в его голове созрел план захвата Гибралтара.

Испанцы тоже понимали, что Олоне вскоре явится под стены города, поэтому начали готовиться к обороне. Горожане вместе с солдатами возвели новый частокол, соорудили редуты. Все население города понимало, что в случае поражения пощады не будет.

Жители Гибралтара встретили французов картечью, затем открыли огонь из мушкетов. В первой же атаке слегло около пятидесяти пиратов; Олоне приказал отступать. И тут неожиданный подарок судьбы преподнесли сами испанцы: они так обрадовались первому успеху, что помчались добивать пиратов. Франсуа дал команду атаковать. В схватке лоб в лоб сильнее были французы. Примерно десять испанских солдат оказались в болоте. Франсуа лично собрал с поля боя пистолеты и начал расстрел.

На удивление, пират не стал вырезать жителей захваченного Гибралтара. Собрав с них выкуп, он вернулся под стены Маракайбо.

Олоне вернулся в ореоле славы и величия, успех в Маракайбо и Гибралтаре вскружил ему голову. И француз решил не мелочиться, выбирая следующую жертву. На сей раз ею стала Никарагуа. Для опустошения такой большой территории Франсуа "выписал" шесть кораблей и отряд численностью свыше 700 профессиональных пиратов.

Но уже с самого начала все пошло по незапланированному сценарию; Олоне фатально не везло. Сначала корабли попали в штиль, из-за этого течением их отнесло к заливу Гондураса. Чтобы не сидеть без дела в ожидании ветра, пираты начали грабить небольшие поселки на побережье, населенные ловцами черепах. Затем сумели захватить испанское судно в Пуэрто-Кабельо. Из этого населенного пункта Олоне вместе со своими людьми направился к Сан-Педро.

Испанцы всячески старались помешать продвижению французов. Голландец Александр Эксквемелин, автор книги "Пираты Америки", так описывал этот марш-бросок: "Уж если начинал пытать Олоне и бедняга не сразу отвечал на вопросы, то этому пирату ничего не стоило разрубить свою жертву на части, а напоследок слизать с сабли кровь. Он готов был убить любого испанца. Если кто-либо из них, убоявшись пыток или не выдержав их, соглашался провести пиратов к своим соотечественникам, но по растерянности находил путь не сразу, его подвергали адским мучениям и забивали до смерти".

И все же Олоне сумел достичь цели. После ожесточенной битвы Сан-Педро был захвачен. Вот только добыча оказалась крайне скудной. Разочарованные пираты начали дебоширить, Олоне с огромным трудом удалось договориться со своей командой: ему пришлось идти ва-банк, пообещав в скором времени богатую добычу; пираты поверили.

Но удача отвернулась от капитана. С огромным трудом, потеряв большую часть команды, Олоне сумел захватить мощный испанский корабль. Но золота и серебра там не было, а только железо, бумага и синяя краска - индиго. На сей раз избежать бунта не удалось.

Часть команды бросила Олоне и решила вернуться на Тортугу. С оставшимися пиратами француз направился к побережью Никарагуа, но корабль налетел на риф, пришлось высаживаться на берег. После долгих попыток снять судно Олоне приказал разобрать его и соорудить баркалон. На это ушло несколько месяцев.

После этого часть пиратов осталась на побережье, а остальные вместе с Олоне отправились к устью реки Сан-Хуан - Олоне хотел разжиться у местного населения каноэ. Но эта попытка провалилась. Испанские солдаты из форта Сан-Карлос-де-Аустрия в союзе с индейцами разгромили пиратов, сам Олоне чудом остался жив

Жажда мести вынудила француза совершить роковую ошибку - он решил не возвращаться к своим (репутация удачливого капитана и так сильно пострадала), а постараться захватить какое-нибудь судно у испанцев. Но и эта затея завершилась полным провалом. В заливе Дарьен пираты наткнулись на индейцев-канибалов. В своей жестокости дикари могли дать фору даже Олоне. Эксквемелин так описал последний бой француза: "Они разорвали Олонэ в клочья и зажарили его останки".

В той схватке выжить удалось лишь нескольким пиратам. Они-то и рассказали о гибели "Бича испанцев".

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