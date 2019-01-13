Через какое время алкоголь выводится из организма

Новогодние каникулы подошли к концу, и многие готовятся вернуться в привычный ритм. Но перед тем, как начать трудовые будни, стоить помнить о том, что выпитый алкоголь не покидает организм одномоментно, а некоторые напитки вообще могут задержаться в крови больше, чем на сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, считается, что, выпив бокал вина за обедом, уже через пару часов можно садиться за руль. Это верно, но лишь отчасти. Все зависит от ряда факторов - в том числе, от нашего веса. Для человека весом 60 кг бокал вина будет куда ощутимее, чем для человека под 100 кг.

Немного статистики. На полной выход из организма 100 г пива человеку с весом 80 кг понадобится 26 минут, а на бутылку - 2 ч. 11 мин. Шампанское будет покидать организм дольше: 100 г будут выводиться 1 ч 12 мин. Ликер средней крепости задержится на 2 ч. 37 мин., а водка - на 4 ч. 30 мин. Дольше всех будет выводиться коньяк - 4 ч. 34 мин.

При этом 500 г. шампанского уйдут за 8 часов, ликера - за 21 ч. 45 мин., а водки и коньяка - за 30 часов! Очевидно, что, злоупотребив крепким, садится утром за руль категорически нельзя. Если, конечно, вы не хотите лишиться водительских прав.

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