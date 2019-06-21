За все время своего существования человечество создало массу теорий о жизни и смерти. Правда, ни подтвердить, ни опровергнуть ни одну из них пока не удается - даже самые отдаленные и загадочные объекты нашей Вселенной более доступны для изучения, чем то, что находится за порогом смерти. Но ученые постоянно пытаются понять, что такое смерть - ведь наверняка это нечто большее, чем просто биологическое умирание. В последние годы все больше интересных теорий и гипотез предлагают физики. Подробно о них расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Роберт Ланца и его биоцентрическая вселенная

Американский врач и ученый Роберт Поль Ланца впервые высказал интересную точку зрения на вопрос смерти еще в 2007 году - в своей книге "Новая теория Вселенной". И с тех пор активно занимается популяризацией и доказательством своей теории биоцентрической вселенной. Попытаемся вкратце и максимально понятным языком изложить гипотезу ученого. Итак.

Его теория - это новая "теория всего" - то есть идея, которая должна полностью объяснить мироустройство. Основой своей теории Ланца делает не физику и Вселенную, которая базируется на ее принципах, а биологию и человека. То есть, с точки зрения ученого, не природа (вселенная) создала человека и весь окружающий мир, а наоборот - человек является создателем всего существующего мира.

То есть, по сути, Ланца считает, что весь окружающий мир - это всего лишь иллюзия, созданная сознанием конкретного человека. А если все обстоит так, то и смерть является иллюзией, возникающей лишь потому, что сознание человека ассоциирует себя с его телом. С детства нам прививают, что тело не вечно, а смерть неизбежна, и наше сознание вынуждено "играть" по навязанным ему правилам. Но как только жизнь оканчивается, наше сознание, освободившись от тела, переносится в другую реальность - параллельную вселенную или какой-то иной мир, внутри которого существует наша Вселенная.

Что говорит квантовая физика

Какой бы невероятной и похожей на мифические представления о Боге и религии ни казалась теория Ланцы, она вполне допустима с точки зрения квантовой физики и механики. Если вы что-то слышали про кота Шредингера, то значит, и об этой сложной и невероятно увлекательной науке имеете хотя бы общее представление. Попытаемся объяснить суть явлений квантовой физики максимально просто, как это делает американский физик-теоретик Митио Каку в своей книге "Параллельные миры".

К примеру, вы решили сыграть в русскую рулетку, зарядили револьвер тремя патронами, а три гнезда барабана оставили пустыми. В тот момент, когда, приставив ствол к виску, вы нажмете на курок, наша Вселенная разделится на две. В одной через мгновение вы окажетесь остывающим трупом, а в другой благополучно уцелеете. И именно там будет продолжать жить ваше сознание. А вместе с ним - и вы. То есть в любой ситуации существуют вероятности, что вы погибнете и что выживете. И сколь бы ничтожны ни были последние, они все-равно существуют и рождают новые вселенные, в которых продолжает существовать ваше сознание.

Один из основных принципов квантовой механики заключается в том, что информация не может исчезнуть бесследно. А что есть ваше сознание, ваша личность, как не некий набор информации, знаний? Вот и получается, что, с точки зрения квантовых представлений о мире и теории Ланца, смерть просто не может существовать. Конечно, пока это только гипотеза, но учеными уже разработан ряд экспериментов, которые смогут ее подтвердить или опровергнуть. И возможно, в самом ближайшем будущем.

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