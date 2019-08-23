Пользователей сети возмутил бутерброд, который сделал шеф-повар Гэри Ашер (Gary Usher). Фото необычного блюда Ашер опубликовал у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На снимке был изображен тост с ломтиком масла и небольшим количеством мармита (коричневая паста с ярким вкусом и запахом из дрожжевого экстракта - прим. "Ленты.ру"). "Не знаю, как вам и сказать, но вот так я делаю бутерброд. У меня диета из масла и мармита", - заявил Ашер в подписи к фото.

Многие юзеры осудили повара за такую комбинацию продуктов. Некоторые комментаторы также возмущались тем, что Ашер ест тост с холодным маслом, а не с расплавленным.

"С этого момента я больше с тобой не общаюсь. Отвратительный придурок", - выразила свой гнев Кэролин Хиронс (Caroline Hirons). "Это чертовщина какая-то. Серьезно, так делают серийные убийцы. Удали этот твит", - писал Морган Лихи (Morgan Leahy). "До этого я тобой восхищался, а теперь считаю тебя бесчеловечным монстром", - негодовал Midlifechrist.

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