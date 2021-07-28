Диетолог рассказала о пользе арбуза и дыни

Врач-диетолог Ольга Кораблева сравнила пользу арбуза и дыни, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, в дыне больше клетчатки, важной для стабильной работы кишечника: она очищает организм и стабилизирует холестерин. Также в дыне больше витамина С. В 100 граммах дыни около 36 миллиграммов витамина С, в то время как в арбузе - около восьми миллиграммов.

При этом арбуз содержит ликопин - вещество, обеспечивающее ему красную окраску. Это антиоксидант, снижающий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний.

Диетолог отметила, что дыня содержит 35 килокалорий на 100 граммов, в то время как калорийность арбуза - только 25.

"В обоих бахчевых много витаминов и микроэлементов - например, магния, калия, марганца. Однако самое главное - употреблять продукты в меру: разовая порция не должна превышать 200 граммов. В таких количествах арбуз не вызовет мочегонного, а дыня - слабительного эффекта, и польза для здоровья будет максимальной", - заключила Кораблева.