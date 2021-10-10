"Новый герой "Матрицы": превращающий мячик в снаряд пес покорил Сеть

Ролик с участием бульдога, который очень любит ловить мячики, стал вирусным в Сети. Пользователи Сети заметили, что пес не только мастерски ловит игрушку, но и, принося ее хозяину, выплевывает мяч словно снаряд, превращая его в настоящее оружие. Об этом сообщает "Ридус", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кажется, что герой ролика, который за сутки набрал более 100 тысяч просмотров, нашел способ заставить хозяина обратить на себя внимание и полностью погрузиться в процесс игры с питомцем. Судя по тому, как бульдог "отдает" мяч, его владельцу действительно стоит быть начеку, ведь игра может оказаться травмоопасной для человека.

"Ему в "Матрицу" надо, как круто бы он смотрелся в слоумо!" - отмечают в комментариях под видео пользователи Сети.

Ролик стал безусловным трендом на Reddit. Зрители видео заметили, что пес прибегает к хозяину с "милейшей физиономией", однако играть с таким другом они бы не решились, поскольку пес отдает мяч "как катапульта". Со стороны выглядит весьма забавно, однако, судя по крикам по ту сторону камеры, хозяину приходится уворачиваться от летящих в него "снарядов".

"Цель захвачена, вам не уйти!" - шутят пользователи, комментируя действия собаки.