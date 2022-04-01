Пятерка популярнейших языков мира

Стали известны пять самых популярных языков мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Института Пушкина "Индекс положения русского языка в мире" за 2021 год, передает Day.Az.

Так, русский язык занял пятую строчку, уступив английскому, испанскому, китайскому и французскому языку. При этом русский обогнал арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бенгали и урду.

При составлении соответствующего рейтинга учитывались следующие факторы: как много человек говорят на языке, численность пользователей интернета, объем интернет-ресурсов и объем научной информации на языке, статус языка в международных организациях, а также как много СМИ используют этот язык.