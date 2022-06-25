Развеян миф о вреде позднего засыпания

Специалист по физиологии сна Стефани Ромишевски развеяла миф о вреде позднего засыпания. В интервью Mirror она отметила, что время пробуждения важнее времени отхода ко сну, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ромишевски сказала, что многие ее пациенты переживают из-за того, что поздно ложатся спать и на следующий день могут плохо себя чувствовать. Однако эксперт советует засыпать только тогда, когда организм захочет, даже если это произойдет за полночь. Поздний отход ко сну не лишит активности, если просыпаться каждый день в одно и то же время, уверена она.

"Когда вы заставляете себя ложиться спать только лишь из-за опасения не выспаться, появляются тревожные мысли, сердцебиение учащается, повышается температура. Одним словом, вы находитесь в состоянии полностью противоположном тому, которое нужно для качественного отдыха", - комментирует Ромишевски.

Специалист советует начинать готовиться ко сну заранее, чтобы в нужное время почувствовать сонливость: можно принять душ, почистить зубы, почитать книгу. Ромишевски категорически не рекомендует восполнять недостаток ночного сна дневным отдыхом. "Пересильте себя, не ложитесь спать днем. И тогда у организма вечером не останется других вариантов, кроме как потянуть вас в постель пораньше", - говорит она.

Эксперт по сну напомнила, что главное правило для тех, кто хочет постоянно чувствовать себя отдохнувшим после ночи, - просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. "Это помогает настроить биологические часы, важные для метаболизма. И если просыпаться все время в одно время, организм будет лучше вырабатывать гормоны, вызывающие чувство голода, усталости и сонливости", - уточнила специалист.