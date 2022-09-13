Правила первой помощи в случае укуса кошки

Директор Столичной медицинской клиники врач-хирург Федор Шпаченко рассказал, как самостоятельно оказать первую медицинскую помощь в случае укуса кошки до того, как рану осмотрит врач.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, напомним, 13 сентября сообщалось, что в Московской области женщина чуть не умерла после кошачьего укуса. У нее поднялась высокая температура, а на плече образовался отек. Медики обследовали пациентку и выявили у нее опасное гнойное воспаление тканей - флегмону.

В связи с этим специалист дал свой комментарий на тему того, как самостоятельно обработать место укуса и в чем особенность раны от кошачьих зубов.

"Собачьи и кошачьи раны очень плохо заживают по одной простой причине - очень много бактериальной флоры в полости рта у этих животных, а у кошек еще и острые зубы, то есть рана получается глубокая. Когда кошка прокусывает мягкие ткани, расстояние поврежденной ткани достаточно большое, глубокое. Но при этом рана быстро слипается, внутри остается инфекция. Если бы с кровью можно было эту инфекцию удалить, то было бы здорово. Но в случае с кошками происходит история, когда сверху просто ткани схлопываются, слипаются, смыкаются. Бактерии остаются в глубине ткани, на дне раны. Поэтому, если кошка цапнула, нужно постараться выдавить как можно больше сукровичного содержимого раны и, естественно, обработать антисептиком, в первую очередь перекисью водорода", - рассказал Шпаченко.