Определено подходящее для поисков жизни место на Марсе

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Осло определили самое подходящее для поисков жизни место на Марсе, где с высокой вероятностью можно найти остатки живых организмов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Планетологи показали что около трех миллиардов лет назад, когда кратер Джезеро был заполнен водой, на его дне сформировались слои отложений из материала, который принесла впадающая в него река. Схожие процессы происходят и на Земле. Когда озеро высохло, а отложения подверглись эрозии, на поверхности образовались геологические особенности, обнаруженные марсоходом Perseverance.

В период с мая по декабрь 2022 года ровер проводил исследования западной дельты реки, впадавшей в кратер, использовав георадар RIMFAX (англ. Radar Imager for Mars' subsurface experiment) для изучения пород в районе мыса Нукшак. Было выявлено два различных периода формирования отложений, которые происходили между двумя периодами эрозии.

Дно кратера ниже дельты не является равномерно плоским, что позволяет предположить о периоде эрозии до формирования озерных отложений. Отложения в первом слое имеют правильную и горизонтальную форму, что делает их аналогом озерных отложений на Земле. Второй слой возник, когда колебания уровня озера способствовали появлению широкой дельты, простирающейся вглубь кратера, но сейчас отступившей обратно к устью реки.

По словам авторов, равномерность и горизонтальность отложений нижней части дельты, наблюдаемые на радиолокационных сечениях, указывают на то, что они отлагались в спокойной озерной среде. Она могла служить подходящей средой для обитания живых организмов.

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