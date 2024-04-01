В США аллигатор съел аллигатора

Жительница Флориды Сью Эдвардс совершала утреннюю пробежку вокруг озера Бэбок Ранч 24 марта, когда заметила аллигатора неподалеку. Она поняла, что наткнулась на что-то странное, лишь когда подбежала ближе. "Когда я приблизилась, я увидела что-то у него в пасти, передает Day.Az.

Сначала мне показалось, что это змея, но потом я поняла, что это аллигатор поменьше", - рассказала бегунья журналистам.

Эдвардс остановилась, чтобы сделать несколько снимков, а затем продолжила пробежку. Она также предупредила о рептилиях тех, кого встретила на пути, особенно людей, гуляющих с собаками. Затем она зашла на второй круг вокруг озера и увидела, как большой аллигатор погрузился в воду вместе с добычей. Зоологи называют аллигаторов всеядными и подтверждают, что в дикой природе они прибегают к каннибализму и едят более мелких сородичей.

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