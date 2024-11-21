Ученые создали дешевый метод очистки воды от микропластика

Группа бразильских ученых из Университета Сан-Паулу создала новый недорогой метод, позволяющий удалять из воды пластиковые загрязнители. Исследование опубликовано в научном журнале Micron, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мельчайшие пластиковые частицы сегодня повсеместно распространены в мире и, возможно, представляют собой одну из самых серьезных экологических проблем.

Микропластики невозможно отфильтровать из сточных вод, и в конечном итоге они попадают в почву, грунтовые воды, реки, океаны и атмосферу.

Команда использовала магнитные наночастицы, функционализированные полидофамином - полимером, полученным из нейротрансмиттера дофамина.

"Полидофамин - это вещество, которое имитирует адгезивные (клейкие) свойства мидий, которые очень крепко прилипают ко многим поверхностям. Он прочно прилипает к фрагментам пластика в воде и позволяет магнитным наночастицам захватывать их. Затем этот нежелательный материал можно удалить из воды с помощью магнита", - объяснили авторы разработки.

Процесс доказал свою эффективность в удалении микро- и нанопластика из воды, особенно в системах очистки.

Исследовательская группа также ищет способ разложить полимеры с помощью специфических ферментов, таких как липаза, которая может расщеплять полиэтилентерефталат (ПЭТ) на его основные компоненты. ПЭТ служит основным сырьем для производства пластиковых бутылок и других изделий. При его распаде образуются токсичные терефталевая кислота и этиленгликоль.

Ученые отметили, что липаза разлагает ПЭТ на исходные мономеры, которые затем можно использовать для выпуска вторичных полимерных материалов.