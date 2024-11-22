https://news.day.az/unusual/1709638.html

Таинственный шар случайно попал на видеосъемку вертолета - ВИДЕО

Таинственный объект, похожий на шар, пронесся над рекой Гудзон и Нижним Манхэттеном (США). Как передает Day.Az, об этом говорится в репортаже телеканала Fox 5. Сотрудник телеканала случайно заснял объект, который, казалось, скользил в кристально чистом небе Нью-Йорка, делая дугообразную траекторию в направлении вертолета.