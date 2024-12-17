Обнаружен редкий и яркий космический взрыв

Ученые Института космических исследований Каталонии (IEEC), Института космических наук (ICE-CSIC) и их международные коллеги обнаружили редкий и яркий космический взрыв в небольшой галактике на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли. Описание этого события, получившего обозначение CSS161010, опубликовано в The Astrophysical Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всплеск CSS161010 характеризуется крайне высокой скоростью эволюции: его яркость достигла пика за четыре дня и снизилась наполовину всего за 2,5 дня. Подобные быстро развивающиеся явления встречаются крайне редко и представляют сложность для изучения. Анализ спектров этого события выявил уникальные свойства, указывающие, что всплеск был вызван разрушением звезды черной дырой средней массы.

Ученые проанализировали данные, собранные несколькими телескопами, включая Gran Telescopio Canarias и Nordic Optical Telescope, расположенные в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма.

С помощью спектроскопии ученые обнаружили линии водорода, которые свидетельствуют о движении газа со скоростью до 10 процентов от скорости света. Через два месяца после вспышки яркость объекта снизилась в 900 раз, однако профили водородных линий оставались смещенными в синюю сторону, что указывает на значительный отток газа. Это необычное поведение ранее не наблюдалось у подобных событий.

Событие происходило в галактике с массой звезд в 400 раз меньшей, чем в Млечном Пути. Это согласуется с присутствием черной дыры средней массы, чье существование подтверждается данными. Такие черные дыры, предположительно, играют ключевую роль в формировании сверхмассивных черных дыр в центрах галактик и могли существовать даже в ранней Вселенной.