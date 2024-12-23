В Бразилии мужчина решил полакомиться национальным блюдом и получил ожоги ротовой полости. Об этом сообщает бразильское интернет-издание UOL, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Неизвестный мужчина зашел в закусочную в городе Куритиба. Там он решил купить кошиньи - кусочки теста, начиненные курицей, которые обваливают в сухарях и жарят в масле. Голодный клиент взял угощение в руки, поднес его ко рту, укусил - тут оно и взорвалось. Происшествие попало на видео.

Владелец магазина, ставший свидетелем произошедшего, сказал, что звук взрыва кошиньи можно было сравнить со звуком лопнувшей шины. "Это было похоже на бомбу", - отметил он. Пострадавший убрал горячую начинку с лица, и к нему вскоре подбежали сотрудники закусочной. Отмечается, что от взрыва курицы на его лице остались ожоги. Ее следы остались на потолке закусочной.