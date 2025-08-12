Ученые наконец разгадали главную тайну Солнечной системы

Ученые из Национального университета Цинь Хуа в Тайване предложили новый способ поиска гипотетической Девятой планеты - они ищут не отраженный свет, а собственное тепловое излучение таинственного объекта. Работа опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девятая планета - это гипотетическое небесное тело, которое, как предполагают астрономы, находится в далеких окраинах Солнечной системы, за орбитой Нептуна. Ее существование объясняет странную группировку орбит объектов пояса Койпера. По расчетам, она может быть в 5-10 раз массивнее Земли и двигаться по вытянутой орбите на расстоянии 400-800 астрономических единиц от Солнца.

Из-за такой удаленности планету слишком трудно обнаружить в оптическом диапазоне - она отражает слишком мало света. Однако команда под руководством Амоса Чена использовала данные японского инфракрасного спутника AKARI. Инфракрасное излучение - тепло, испускаемое объектами, - затухает при удалении медленнее, чем отраженный свет, и лучше подходит для поиска холодных и далеких тел.

Проанализировав данные из предполагаемой области неба, где Девятая планета могла бы находиться согласно моделям, ученые нашли два объекта-кандидата. Оба излучают нужное количество тепла и располагаются в точке, соответствующей расчетам. Их движение еще предстоит подтвердить с помощью более мощных телескопов.

Если один из кандидатов действительно окажется девятой планетой, это может кардинально изменить представления о формировании Солнечной системы.