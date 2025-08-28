Назойливый бобр ворвался на кухню кафе в Польше

В Восточной Европе набирает популярность видео с попыткой выгнать назойливого бобра.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошел на кухне одного из кафе в польском городке Далешице.

Представляем вашему вниманию данное видео: