Назойливый бобр ворвался на кухню кафе в Польше - ВИДЕО
В Восточной Европе набирает популярность видео с попыткой выгнать назойливого бобра.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошел на кухне одного из кафе в польском городке Далешице.
Представляем вашему вниманию данное видео:
