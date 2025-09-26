Ученые впервые создали нетающий лед-желе

Американские исследователи представили новый материал - так называемый jelly ice, или "желе-лед". В отличие от обычных кубиков, он не превращается в воду при оттаивании. Материал создан из пищевого желатина, а значит, безопасен для хранения продуктов и транспортировки медикаментов. Об этом сообщает Американское химическое общество (ACS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автор разработки - аспирантка Калифорнийского университета в Дэвисе Цзяхань Цзоу. Вместе с научным руководителем, профессором Ганом Сунем, она придумала простую технологию производства желейного льда: на 90% он состоит из воды, но удерживает ее внутри пористой структуры гидрогеля. Благодаря этому при заморозке и разморозке вода не вытекает наружу.

"По эффективности охлаждения желе-лед достигает 80% от обычного, но при этом его можно многократно замораживать и использовать повторно", - объяснила Цзоу.

Материал легко формовать под любые размеры и формы. Его можно компостировать: в экспериментах добавление использованного геля в почву улучшило рост томатов. В отличие от пластиковых аккумуляторов холода или сухого льда, желейный аналог не образует микропластика и не выделяет углекислый газ.

Сейчас технология уже лицензирована, и исследователи надеются, что в ближайшие годы "желе-лед" появится в продаже как экологичная альтернатива кубикам льда.

Команда планирует расширить работу на другие биополимеры: например, соевые белки планируют использовать для создания съемных покрытий и каркасов для выращенного в лаборатории мяса.