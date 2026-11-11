Ученые нашли общие правила для птичьего пения и человеческой речи

Малые интервалы высоты звука, ровные предсказуемые ритмы и растянутый последний звук фразы объединяют пение птиц и речь людей по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, эти универсальные закономерности выявила группа биологов канадского Университета Макгилла, опубликовавшая результаты своей работы в журнале Science.

В работе сопоставили голоса более 350 видов птиц: певчих, колибри, а также близкие группы с врожденными, а не выученными песнями - субосцин и козодоев. Записи скачали с краудсорсингового сайта xeno-canto, где энтузиасты со всего мира собирают звуки дикой природы, и вручную разметили около 70 тысяч вокальных элементов. Затем птичьи трели сравнили с базами человеческой речи и пения на 52 языках - закономерности совпали.

Особый интерес представляет состав участников сравнения. Певчие птицы, колибри и попугаи - "голосовые учащиеся": они усваивают песни подражанием, как ребенок усваивает речь. Субосцины и козодои поют "по программе", с рождения. Биологи ожидали, что у видов-учеников сходство с человеком будет заметнее, но расчет не оправдался: общие правила проявились у всех групп одинаково, независимо от способности учиться.

"Мы считаем, что общие акустические паттерны у птиц и людей могут объясняться сходными механизмами звукоизвлечения или особенностями восприятия звуков, - рассказал первый автор исследования Логан Джеймс. - Например, птицам и людям трудно резко менять высоту от ноты к ноте - отсюда малые интервалы. А растяжка последнего звука, вероятно, связана с дыханием при пении и речи".

Результаты помогают искать биологические основы вокализации и слуха, общие для человека и животных.

"Учитывая, насколько схожи с человеком все эти группы птиц, мы надеемся, что работа подтолкнет коллег к изучению пернатых, которых долго оставляли без внимания, - тех, что не учатся пению", - отметил старший автор, профессор Джон Саката.

Исследование стало первым, где птичье пение сопоставили с мировой коллекцией человеческих голосов сразу по двум лагерям птиц - "учеников" и "прирожденных певцов".