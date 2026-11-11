Супруги выиграли в лотерею €1,2 млн благодаря вещему сну

В Южной Корее супружеская пара выиграла 2 млрд вон или €1,2 млн после того, как одному из них приснился крупный выигрыш в лотерею, пишет La Dépêche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сначала одному из супругов приснилась победа в обычной лотерее Lotto, а затем и в моментальной Speetto. Обычно семья покупала только билеты Lotto, но на этот раз решила попробовать еще и те, что появились во сне.

В тот же день семья проводила традиционный обряд поминовения предков. Один из супругов рассказал, что попросил их присмотреть за близкими и принести семье удачу. А уже следующим вечером пара села за стол проверять купленные билеты.

Победители признались, что до сих пор с трудом верят в случившееся. Деньги они собираются прежде всего потратить на погашение кредитов, а уже потом решить, как распорядиться остатком.