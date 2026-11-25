В мусорной яме у храма в древних Фивах археологи нашли 40 обугленных папирусных фрагментов - остатки ритуала проклятия. Находка показала, что этот обряд был не редким исключением, а массовой практикой, и он на тысячу лет старше, чем считалось. Открытие опубликовано в научном журнале Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde (ZASA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До сих пор у египтологов был единственный экземпляр так называемого ритуала Апопа - в руководстве конца IV века до н. э., без независимых свидетельств о том, как часто, кем и где его проводили. Новые фрагменты датируют примерно 3400 годами: это древнейшее физическое доказательство того, что обряд действительно исполняли.

Сам ритуал был придуман, чтобы символически уничтожить змея Апопа - воплощение хаоса и главного врага бога солнца Ра, с которым тот сражался каждую ночь в подземном мире. Позже его приспособили для других целей: проклинали врагов фараона или любого человека, а также явления, связанные со змеем, - яд и плохую погоду.

"Эти крошечные фрагменты дают новое представление о том, насколько распространены были ритуалы проклятия в Древнем Египте. Наши находки и анализ подтверждают, что это была регулярная часть храмовой жизни, но даже беглый взгляд на упоминания ритуала в других контекстах показывает, что его широко использовали и вне храмов", - говорит профессор египтологии Фредрик Хаген из Копенгагенского университета в Дании.

Фрагменты размером не больше половины почтовой марки - массово произведенные копии рисунков и текстов. Апопа изображали змеем, писали его имя красными чернилами или лепили фигурку из воска, а затем протыкали ножом, топтали, плевали и сжигали под заклинания. Многие обрывки продырявлены и обуглены - это совпадает с инструкцией: для успеха ритуала материалы нужно было уничтожить огнем.

"Ритуал был гораздо старше единственной сохранившейся копии IV века до н. э. Уже на тысячу лет раньше, в эпоху Нового царства, он был частью египетской культуры", - отметил Хаген.

По его словам, грамотные люди, не только жрецы, имели доступ к магическим обрядам и выступали как маги и целители: к писцам обращались и за защитой, и чтобы навредить другим. Ученый добавляет, что физические следы ритуала не находили раньше еще и потому, что мало кто изучал "неприглядные" мусорные кучи. Вместе с фрагментами проклятий там обнаружили части храмового административного архива - они рассказывают о повседневной экономике и логистике храма Тутмоса III.