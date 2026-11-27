Астрофизики Льежского университета в Бельгии представили математическую модель DESTINY, которая описывает химические процессы на поверхности межзвездных пылинок реалистичнее прежних схем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа Марии Груан, Седрика Байо и Михаэля Де Беккера опубликована в Astronomy & Astrophysics.

Космос - место активной химии: молекулы образуются не только в газе, но и на поверхности мельчайших пылинок, покрытых льдом. Астрохимия развивается в нескольких направлениях: телескопы измеряют обилие молекул, лаборатории воспроизводят условия межзвездной среды, а теоретики изучают отдельные реакции. Связующее звено - кинетические модели, которые рассчитывают, как меняется количество веществ со временем. Недавние инфракрасные спектры "Джеймса Уэбба" подтвердили, что химия на пылинках крайне сложна, и ее нужно учитывать точнее.

Прежние модели описывали химические механизмы, но с двумя серьезными упрощениями.

Первое касается самой поверхности. В экстремально холодных условиях межзвездной среды лед не кристаллический, а аморфный. Его поверхность неупорядочена. Большинство моделей приписывают каждому веществу лишь одну энергию связи. Второе упрощение - взаимодействия молекул: в стандартном формализме две частицы на поверхности влияют друг на друга только в момент реакции. Но даже простая встреча способна изменить силу, с которой молекула удерживается на льду.

"Модель DESTINY, разработанная нами с нуля, преодолевает оба упрощения, - говорит Седрик Байо. - Она классифицирует центры поверхности по энергии связи и детерминированно отслеживает возможный путь каждой частицы. На каждом шаге молекула может остаться на месте, прореагировать или покинуть поверхность".

Исследователи сравнивают свой подход с танцполом. В классических моделях все плитки одинаковы, и молекулы-танцоры ведут себя всюду одинаково.

"С DESTINY танцпол становится неровным, - поясняет Мария Груан. - Одни плитки липкие, другие скользкие, и два одинаковых танцора могут встретить разную судьбу в зависимости от места. Само присутствие другого танцора тоже меняет возможные движения, даже без реакции. Так, встреча двух молекул способна привести одну из них в движение или выбросить в газовую фазу".

Работа помогает понять химию межзвездной среды и в перспективе - происхождение молекул, связанных с жизнью. Авторы не исключают, что модель найдет применение и в других средах, например в атмосферных аэрозолях Земли или Марса, но это направление еще предстоит изучить.