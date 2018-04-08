Компания Chevrolet выпустила "большой черный джип" - ФОТО
Компания Chevrolet выпустила специальную модификацию своего флагманского внедорожника Tahoe под названием Custom Midnight Edition. Автомобиль адресован покупателям, которым стандартный "Тахо" кажется недостаточно брутальным. Внедорожник тотально затемнен - в комбинации с черным цветом кузова здесь используются черные 18-дюймовые колеса, решетка радиатора и боковые пороги, а также затемненные эмблемы-бабочки "Шевроле".
Причем, версия Midnight Edition окажется не дороже обычной, поскольку основана на базовой комплектации LS и лишена третьего ряда сидений. Продажи в США стартуют уже весной по цене от 45 995 долларов. Двигатель здесь - 5,3-литровый атмосферный V8 мощностью 360 л.с. который сочетается с 6-ступенчатым автоматом. Привод может быть задним либо полным.
В список стандартного оснащения Chevrolet Tahoe Custom Midnight Edition уже входят мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и возможность подключения по Wi-Fi, а также дистанционный запуск двигателя и камера заднего вида.
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