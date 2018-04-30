Жуткий момент падения петербуржца под танк попал на камеры - ВИДЕО

Очевидец снял на видео жуткий момент падения жителя Петербурга под танк в парке 300-летия Санкт-Петербурга, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел на танковом фестивале "Боевая сталь". Компания петербуржцев решила прокатиться на одной из машин, но прогулка на танке закончилась не самым приятным образом.

Во время остановки танка пассажиры буквально свалились под его гусеницы.

Во время катания под бронемашину угодили двое несовершеннолетних. Одного из них госпитализировали с переломами. Остальные отделались незначительными травмами.

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