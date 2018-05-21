В Турции ликвидировали свыше 20 террористов

В рамках операций, проводимых в течение прошлой недели в отношении террористической организации РПК, на территории Турции было ликвидировано 21 членов РПК. Об этом говорится в сообщении МВД Турции, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что за минувшую неделю отрядами жандармерии Турции было проведено 388 операций.

Операции по ликвидацию боевиков РПК осуществлялись в юго-восточных провинциях Турции

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook