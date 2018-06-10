В Пензе прогремел взрыв в жилом доме
10 июня 2018 23:04 255
Взрыв газа произошел в воскресенье в четырехэтажном жилом доме в Пензе, в результате пострадал один человек, сообщил региональный главк МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В 19.55 мск произошел взрыв газа по адресу: Пенза, улица Крупской, 27. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавший", - говорится в сообщении.
По данным сервиса "2ГИС", по данному адресу в Пензе находится четырехэтажный жилой дом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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