Анджелина Джоли наткнулась на жесткую критику в Twitter

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта всегда находились в центре внимания. Недавно мы сообщиали о том, что Анджелина может потерять опеку над ними, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Больше всего внимание общественности привлекает родная дочь Джоли - Шайло, которая уже несколько лет носит мужскую одежду и считает себя мальчиком, а также стремится сменить пол. Сейчас Шайло 12 лет.

На своей страничке в Instagram Анджелина Джоли разместила скриншот присланного ей анонимом сообщения, в котором он (или она) жестко критикует Джоли за то, что она позволяет Шайло одеваться и выглядеть, как мальчик. Актриса подписала скриншот: "И что я должна отвечать таким людям?"

"Что ты сделала с Шайло...ее нужно сдать в приют. Боишься, что она будет красивее тебя. Ты отвратительная, завистливая мать-параноик. Пусть Бог спасет этого ребенка из твоих цепких лап. Если Брэд слишком труслив, чтобы сделать этот шаг...пусть другой это сделает. Я поддерживаю трансгендеров, но не в таком возрасте. Помни, что карма - ужасная вещь", - говорится в сообщении.

В комментариях поклонники знаменитости посоветовали ей игнорировать подобные сообщения. Они также отметили, что никто не в праве вмешиваться в жизнь и воспитание чужих детей. Некоторые написали следующее:

"Лучше игнорировать. Такие люди настолько ограничены, так что какой бы ты ответ ни дала на это, они не услышат тебя".

"Очевидно же, что они психически больны и нуждаются в профессиональной помощи, которой и так не будет достаточно. Поэтому ничего не отвечай, не трать свое время".

"Ничего. Ты не должна отвечать и замечать таких людей".

"Вау. Я уверена, ты учишь своих детей быть собой. Дорогая, ты растишь и любишь своих детей. Игнорируй хейтеров".