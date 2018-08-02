В пику "ГАЗелям": белорусский МАЗ начнет выпускать микроавтобусы и фургоны

Компания МАЗ, известная своими грузовиками, все же начнет выпускать еще и микроавтобусы и легкие фургоны. На заводе "Брестмаш" запустят целую линейку LCV, имеющих китайское (а по некоторым данным - немецкое) происхождение. Цен пока нет, но наверняка их главным конкурентом станет российская "ГАЗель".

Новые микроавтобусы и фургоны станут закономерным следствием партнерства между МАЗ и китайским концерном JAC: с конвейеров завода в Бресте будут сходить микроавтобусы и фургоны JAC Sunray. Правда, продавать их собираются все же под брендом МАЗ: как сообщает белорусское издание ABW, микроавтобус получит кодовое обозначение МАЗ-281, а фургон - МАЗ-3650.

Предполагается, что микроавтобус получит несколько вариантов исполнения с числом посадочных мест от 9 до 16 и разрешенной массой 3500-4050 кг. Фургон с тем же диапазоном полной массы планируется выпускать с двумя вариантами колесной базы (2 960 и 3 570 мм) и высоты крыши, а силовой агрегат у фургона и микроавтобуса будет один на двоих.

Новинки будут оснащаться 2,8-литровым дизелем JAC с турбонаддувом, который развивает 149,5 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Работать ему предстоит вместе с китайской же 6-ступенчатой механической коробкой. В списке доступного оборудования значатся кондиционер, подогрев двигателя, тахограф, система навигации и подушки безопасности, но о ценах (а также о планах по экспорту новинок) на МАЗе пока не говорят. Известно лишь, что собирать микроавтобусы и фургоны будут из машинокомплектов, поставлять которые планируется из Китая.

Интересно, что после премьеры, которая состоялась в 2010 году, JAC Sunray многие называли нелицензионной копией Mercedes-Benz Sprinter. Однако, китайцы от этой сомнительной славы тщательно открещивались, утверждая, что и экстерьер, и интерьер микроавтобуса разработаны специалистами концерна: внешность Sunray создавалась в Турине, а салон - в Токио.