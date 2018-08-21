Иран представил свой первый истребитель собственного производства - ФОТО

Иран представил во вторник первый реактивный истребитель собственного производства под названием "Косар", сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Истребитель провел первый показательный полет на церемонии в честь предстоящего национального Дня оборонной промышленности страны. На демонстрации истребителя присутствовал президент Ирана Хасан Рухани.

Отметим, что о презентации нового истребителя ранее заявлял министр обороны Ирана Амир Хатами. Он подчеркнул, что Иран действует в рамках "стратегии активного сдерживания".

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