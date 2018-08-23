В центре Киева заглох танк - ВИДЕО
23 августа 2018 09:37 205
В центре Киева на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Черновола заглох танк, направлявшийся на репетицию военного парада. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
По словам очевидцев, боевая машина несколько часов простояла на дороге и время от времени дымилась. Позднее танк эвакуировали с помощью тягача КрАЗ. Причины поломки пока неизвестны, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Военный парад в Киеве состоится 24 августа - в День независимости Украины.
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