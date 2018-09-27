Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks

Основатель сайта WikiLeaks, известного своими разоблачительными материалами, Джулиан Ассанж назначил новым главным редактором портала исландского журналиста Кристина Храфнссона, ранее занимавшего пост официального представителя организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с чрезвычайными обстоятельствами, когда Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, в течение шести месяцев находится в изоляции (не считая визитов адвокатов) и самовольном заключении в посольстве Эквадора, Ассанж назначил Кристина Храфнссона главным редактором WikiLeaks", - говорится в заявлении, размещенном на официальном Twitter-аккаунте организации.

Ассанж "продолжит занимать пост издателя WikiLeaks", говорится в заявлении.

Исландский журналист Храфнссон занимал пост официального представителя сайта с 2010 по 2016 годы, после этого он курировал ряд проектов в организации, связанных с юриспруденцией.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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