Водитель задавил женщину на парковке - ВИДЕО

В Малайзии водитель задавил женщину на парковке. Посмотрите, она идет к своей машине. В этот момент на нее на полном ходу летит легковушка, таранит припаркованные автомобили и протаскивает девушку несколько метров. Водитель не останавливается и переезжает пострадавшую. Через несколько часов она скончалась в больнице, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По предварительным данным, владелец иномарки умышленно сбил девушку. Сейчас вероятный преступник в розыске.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

