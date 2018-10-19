Водитель задавил женщину на парковке - ВИДЕО

19 октября 2018 09:19

В Малайзии водитель задавил женщину на парковке. Посмотрите, она идет к своей машине. В этот момент на нее на полном ходу летит легковушка, таранит припаркованные автомобили и протаскивает девушку несколько метров. Водитель не останавливается и переезжает пострадавшую. Через несколько часов она скончалась в больнице, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По предварительным данным, владелец иномарки умышленно сбил девушку. Сейчас вероятный преступник в розыске.

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В Малайзии водитель задавил женщину на парковке

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