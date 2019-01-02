В США применили слезоточивый газ против мигрантов

Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой с целью предотвратить прорыв мигрантов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Associated Press.

Съемочная группа агентства оказалась на границе во время применения газа. По данным AP, было сделано по меньшей мере три "залпа".

В службе охраны границ заявили, что применили слезоточивый газ против мигрантов, кидавшихся камнями и мешавшим агентам, которые проводили детей через границу.

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