Представитель офиса британского премьера не подтвердила сообщения британских СМИ о том, что Тереза Мэй якобы хочет понизить статус завтрашнего голосования парламента по соглашению с ЕС по Brexit, назвав такие сообщения "спекуляциями журналистов", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник британскому парламенту предстоит повторно проголосовать по соглашению с ЕС по Brexit. В январе депутаты подавляющим большинством отвергли документ, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе. Евросоюз, в свою очередь, пересматривать соглашение отказался, так что весьма вероятно, что Мэй во вторник потерпит очередное сокрушительное поражение в парламенте. В понедельник некоторые британские СМИ сообщили, что Мэй планирует понизить статус завтрашнего голосования, сделав его промежуточным.

"Все сообщения об изменении статуса голосования являются абсолютными спекуляциями журналистов. Мы не подтверждаем это", - сказала РИА Новости представитель офиса премьера.