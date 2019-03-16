Великобритания готова оказать любую необходимую помощь Новой Зеландии в связи с терактом, произошедшим в пятницу в городе Крайстчерч.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, заявление которой было распространено ее канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Омерзительно, что целью [теракта] стали мусульмане, пришедшие посетить храм. Наши мысли и молитвы сейчас обращены к народу Новой Зеландии, семьям и друзьям тех, кто погиб в результате нападений, и всем тем, кто пострадал. Соединенное Королевство готово поддержать Новую Зеландию всем, чем только может", - сказала Мэй.

Глава британского правительства также подчеркнула, что в западном обществе не может быть места "отвратительной идеологии, которая подпитывает ненависть и страх". "Вместе мы победим тех, кто стремится уничтожить наши ценности и наш образ жизни и стремится разобщить нас", - добавила она.

Ранее Мэй, члены ее кабинета и ведущие британские политики принесли официальные соболезнования жителям страны, являющейся членом Содружества наций. К ним также присоединилась королева Великобритании Елизавета II, которую Новая Зеландия формально признает главой государства. В знак солидарности и траура над зданиями британского МИД и премьерской резиденции были приспущены государственные флаги.

Меры безопасности



В связи с произошедшим в Новой Зеландии Скотленд-Ярд сообщил о том, что в пятницу усилит полицейское патрулирование у лондонских мечетей и распространит среди представителей различных религиозных общин рекомендации по обеспечению должных мер безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации. Позднее глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Нил Басу добавил, что, несмотря на то, что связи между произошедшим в Крайстчерче и картиной угроз в Великобритании пока не прослеживаются, данные меры еще какое-то время будут приниматься правоохранителями по всей стране. Он также призвал представителей общественности проявлять бдительность, а также воздержаться от распространения в соцсетях видеоматериалов, на которых запечатлен сам теракт.

"Распространение террористической пропаганды служит единственной цели - причинять вред, чем пользуются экстремисты, чтобы разобщать людей. Кроме того, распространение подобных материалов может стать причиной для возбуждения уголовного расследования", - говорится в письменном заявлении Басу, который призвал социальные сети и видеохостинги активнее бороться с распространением видео, а традиционные СМИ тщательно взвешивать необходимость публикации кадров из него.