Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала предстоящее голосование в британском парламенте по соглашению с Евросоюзом о Brexit последней возможностью для страны покинуть ЕС в упорядоченной форме. Об этом она заявила, выступая в пятницу в Палате общин британского законодательного органа в преддверии третьего голосования по соглашению с ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это последняя возможность гарантировать Brexit. Если мы не проголосуем сегодня за эту сделку, то люди спросят нас, почему мы не осуществили Brexit", - сказала Мэй. Она рассказала, что произойдет, если проект соглашения не будет принят. "Если мы не примем соглашение сегодня, то продление будет всего лишь до 12 апреля", - сказала она, добавив, что еще одна возможность в этой связи - участие страны в выборах в Европарламент в конце мая и в результате "долгое продление переговоров".