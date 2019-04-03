Основания для очередной отсрочки Brexit, о которой говорит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пока нет, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент датой Brexit является 12 апреля, но Мэй объявила, что попросит отложить срок на более позднее время. В то же время она сказала, что законопроект о выходе из ЕС должен быть принят до 22 мая - с тем, чтобы Британии не пришлось участвовать в выборах в Европарламент.

"В настоящий момент нет никакого основания для продления срока. Хаос в Великобритании не изменился", - сказал Курц журналистам после заседания правительства.

Он добавил, что нельзя исключать, что ситуация изменится, и потребуется новая оценка. "Если положение вещей изменится, то это будет обсуждаться. Надеюсь ли я, что положение вещей изменится? Я бы сказал, да", - добавил он.

Экстренный саммит ЕС по Brexit пройдет 10 апреля.

Если парламент Великобритании так и не поддержит трижды отклоненный договор об условиях Brexit в ближайшие дни, останется возможность "жесткого" отделения страны от союза 12 апреля или запрос более длительной отсрочки даты "развода", сообщил ранее главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье. Новая отсрочка будет нести риски для Евросоюза, поэтому для ее предоставления нужно будет серьезное обоснование, пояснил он.