Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь попросила отложить дату выхода страны из ЕС (Brexit). Соответствующее письмо она направила председателю Евросовета Дональду Туску. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

"Соединенное Королевство предлагает перенести окончание этого [переходного] периода на 30 июня 2019 года", - говорится в послании. При этом в случае, если парламент одобрит сделку раньше этой даты, то выход должен состояться раньше.

Мэй отметила, что британское правительство желает ратифицировать соглашение, которое позволит провести Brexit до европейских выборов 23 мая. В то же время Лондон пока продолжит готовиться к их проведению на случай, если договоренность достигнута не будет.

Ранее BBC News сообщила, что Туск предложит странам ЕС предоставить Лондону "гибкую отсрочку" по Brexit. Его план, который представят на саммите лидеров стран Евросоюза на следующей неделе, предполагает растянуть на 12 месяцев срок возможного выхода Британии. При этом он должен состояться практически сразу после ратификации соглашения в парламенте.

4 апреля нижняя палата парламента Великобритании с перевесом с один голос одобрила законопроект, обязывающий Мэй добиваться отсрочки выхода страны из Евросоюза.

3 апреля глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Британия не получит новых отсрочек по Brexit. По словам Юнкера, он состоится до 12 апреля - на тех или иных условиях.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису. В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля. В противном случае процедура начнется уже 12 апреля.