Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает WikiLeaks в твиттере.

Как уточняется, Ассанж сказал о том, что ему угрожает смертельная опасность еще в конце 2018 года, однако текст его речи был опубликован восьмого апреля.

Джулиан Ассанж рассказал, что в посольство, где он находился, кто-то пытался проникнуть.

"Мне может грозить убийство. Это не шутка", - говорил Ассанж.

Также он признался, что британская сторона потратила на то, чтобы "осаждать" здание дипмиссии, более $20 млн.