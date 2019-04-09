Британцы окончательно решили перенести Brexit
Законопроект, по которому премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет обязана добиваться переноса Brexit, одобрили обе палаты британского парламента. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В результате документ получил так называемую королевскую санкцию - поддержку монаршей особы, которую та может отозвать. Отзыва королевской санкции, однако, не случалось с 1707 года, поэтому сейчас это считается скорее формальностью.
Теперь Мэй обязана согласовать с парламентом новый срок выхода из ЕС и отправить в Евросоюз соответствующий запрос. Цель такого решения - избежать так называемого "жесткого Brexit", выхода без сделки. Дата, которой хотят добиться британцы, - 30 июня.
4 апреля законопроект получил одобрение нижней палаты парламента с перевесом в один голос. За него проголосовали 313 законодателей, против - 312.
Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису. Если британскому парламенту не удастся договориться о сделке, процедура выхода начнется уже 12 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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