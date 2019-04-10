Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обещала приложить все усилия, чтобы Великобритания покинула Евросоюз до 30 июня и более долгая отсрочка Brexit не понадобилась, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я работаю над тем, чтобы гарантировать, что мы можем покинуть Евросоюз в сроки, которые хочет видеть [британское] правительство. Я хочу, чтобы мы могли покинуть ЕС в гладкой и упорядоченной форме, как только это станет возможно", - сказала она по прибытии в среду на экстренный саммит ЕС в Брюсселе. Ранее Мэй запросила Брюссель о новой отсрочке Brexit - до 30 июня. Однако ЕС намерен предложить Лондону более долгую отсрочку - до конца 2019 года или марта 2020 года.

В этом случае Великобритании придется принять участие в выборах в Европейский парламент, намеченных на 23-26 мая. Вместе с тем Мэй повторила в среду, что Лондон надеется избежать участия в выборах. Для этого британскому парламенту необходимо принять и ратифицировать соглашение об условиях Brexit до 23 мая. "Я запросила отсрочки до 30 июня. Однако важно и то, что любое продление позволяет нам выйти в тот момент, когда мы ратифицируем соглашение о выходе. Поэтому мы могли бы выйти 22 мая", - сказала британский премьер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону первую отсрочку - до 23 мая. Правительство Мэй теперь просит о продлении этого срока, надеясь добиться упорядоченного выхода.