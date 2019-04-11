Эквадор решил отказать основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter эквадорского президента Ленина Морено, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Эквадор решил отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу из-за неоднократных нарушений международных конвенций и протокола", - говорится в сообщении.

Полиция Лондона сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, но вскоре был обвинен в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.